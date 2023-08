Shenzhen lanciert Flüge nach Bangkok

Shenzhen Airlines fliegt ab Ende März direkt von Shenzhen nach Bangkok.

Der Flug ZH9793 wird auf einer Boeing 737-800 absolviert und den Flughafen Shenzhen an den Tagen Dienstag, Donnerstag und Samstag um 11.30 p.m. verlassen. Die Ankunft in Bangkok ist für 1.00 a.m. Ortszeit vorgesehen. Der Rückflug mit der Nummer ZH9794 startet in Bangkok immer mittwochs, freitags und sonntags um 02.30 a.m. und kommt um 6 a.m. in Shenzhen an. Die private Airline sagte, sie plane weitere Direktverbindungen zwischen Shenzhen und Südostasiatischen Destinationen, unter anderem Singapur und Hanoi. Details zu den Flugplänen wurden noch keine bekannt.