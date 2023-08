Schaden an Cathay 747 habe keine Gefahr dargestellt

Cathay Pacific Airways sagte, der an der Belüftungsanlage einer Boeing 747-400 entstandene Schaden hätte keine Gefahr für die 363 Passagieren an Bord dargestellt.

Das Flugzeug war am Dienstag von New York via Vancouver nach Hong Kong unterwegs. Nach der Landung in Vancouver wurde festgestellt, dass sich einer der Zugangsdeckel zur Klimaanlage vom Flugzeug abgelöst hatte. Auch an anderen Stellen des Flugzeugsrumpfes waren minimale Beschädigungen festzustellen. „Die Fieberglasverkleidung ist eine Nebenanlage und hat mit der baulichen Unversehrtheit nichts zu tun. Das Ereignis hatte keine Auswirkung auf den Flugzeugbetrieb,“ sagte das Unternehmen. Letzte Woche musste eine 747-400 von Quantas wegen einer immensen Beschädigung der Flugzeughülle auf den Philippinen notlanden.