Scandinavian will Spanair nun doch nicht verkaufen

Scandinavian Airline SAS meldete, dass sie ihre unrentable Spanair nun doch nicht verkaufen wolle und bewirkte damit einen Aktiensturz von 10%.

Spanair habe die vorgegeben Ziele nicht erreicht und erfülle die Konditionen zum Verkauf deshalb nicht, so die SAS. Man werde sich nun darauf konzentrieren, die zweitgrösste Airline in Spanien wieder auf einen guten Kurs zu bringen. In ihrer Strategy 2011 hatte die SAS angekündigt, die Spanair im zweiten Quartal dieses Jahres verkaufen zu wollen, als sich Iberia Ende Mai aus den Verkaufsverhandlungen zurückzog, wurde der Deal jedoch vorläufig auf Eis gelegt. Die SAS sieht ausserdem vor, Anteile an der britischen Airline bmi zu kaufen und sich auf den Nordeuropäischen Markt zu konzentrieren.