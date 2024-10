SWISS erwirtschaftet soliden Gewinn

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

In den ersten neun Monaten des Jahres hat SWISS ein operatives Ergebnis von 505,0 Millionen Franken erzielt.

Das ist ein Rückgang von 18,0 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2023. Die operativen Erträge beliefen sich auf 4,2 Milliarden Franken. Das solide Resultat wurde vor allem von einer grossen touristischen Nachfrage im Sommer und gleichzeitig steigenden Kosten sowie herausfordernden Rahmenbedingungen beeinflusst. Im dritten Quartal erwirtschaftete SWISS ein operatives Ergebnis von 240,8 Millionen Franken. In dieser Zeitspanne beförderte sie 5,2 Millionen Fluggäste. Die führende Schweizer Airline erwartet trotz rückläufigen Durchschnittserlösen und Kostendruck ein gutes Finanzjahr.

Swiss International Air Lines (SWISS) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein operatives Ergebnis von 505,0 Millionen Franken (1. – 3. Quartal 2023: 615,9 Millionen Franken) erzielt. Im Vergleich zur selben Periode im Rekordjahr 2023 sind dies 18,0 Prozent weniger. Die operativen Erträge stiegen im selben Zeitraum gegenüber Vorjahr um 5,7 Prozent auf 4,2 Milliarden Franken (1. – 3. Quartal 2023: 4,0 Milliarden Franken).

Der Finanzchef von SWISS, Dennis Weber, ordnet das Resultat ein: «In den reiseintensiven Sommermonaten haben wir weiterhin von einer grossen Nachfrage nach touristischen Zielen sowie Privatreisen profitiert. Gleichzeitig sind unsere Aufwendungen hauptsächlich in den Bereichen Gebühren, Wartung sowie Personal gestiegen; letztere aufgrund von zusätzlich eingestellten Mitarbeitenden sowie vereinbarten Gehaltssteigerungen. Dennoch konnten wir an unser solides Halbjahresergebnis anknüpfen und sind mit den ersten neun Monaten des Jahres wirtschaftlich gesehen zufrieden. Wir haben aus den weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen das Beste gemacht.»

Das dritte Quartal (Juli bis September) ist in der Luftfahrt das traditionell reiseintensivste und damit wichtigste. 2024 belief sich das operative Ergebnis in dieser Zeit auf 240,8 Millionen Franken (3. Quartal 2023: 277,6 Millionen Franken). Im Vergleich zur Vorjahresperiode bedeutet dies einen Rückgang um 13,3 Prozent. Die operativen Erträge lagen bei 1,6 Milliarden Franken und waren damit 5,9 Prozent höher als 2023 (3. Quartal 2023: 1,5 Milliarden Franken).

Asiengeschäft als Treiber im Frachtbereich

Das Frachtgeschäft hat auch im dritten Quartal einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis geleistet. Treiber waren das Asiengeschäft, unterstützt von einem weiterhin starken E-Commerce Sektor und Engpässen in der Seefracht. Damit konnte SWISS die Stagnation im Luftfrachtsektor in Europa und den USA kompensieren.

Jens Fehlinger, CEO von SWISS: «In Anbetracht der zunehmend anspruchsvollen Rahmenbedingungen im Luftverkehr kann das SWISS Team stolz auf das solide Ergebnis sein. In einem Umfeld geprägt von geopolitischen Unruhen, Kapazitätsengpässen im europäischen Luftraum und den Flugbetrieb massiv beeinträchtigten Wetterlagen war der Sommer ein Kraftakt, den wir finanziell erfolgreich abschliessen konnten. Das ist wichtig, um auch zukünftig in unsere Mitarbeitenden, in das Kundenerlebnis und in Massnahmen für einen nachhaltigeren Flugbetrieb investieren zu können.»

«Gemeinsam mit unseren Partnern müssen wir weiter intensiv daran arbeiten, insbesondere die Pünktlichkeit und die damit eng verbundene Kundenzufriedenheit zu verbessern. In diesem Punkt sind wir noch nicht zufrieden; darauf liegt unser klarer Fokus in den nächsten Monaten», so Fehlinger weiter.

Weiterhin steigende Passagierzahlen

Von Januar bis September 2024 hat SWISS 13,7 Millionen Passagiere transportiert (2023: 12,4 Millionen). Im Vergleich zu 2023 bedeutet dies eine Steigerung von 10,5 Prozent. In derselben Periode fanden über 108.000 Flüge statt (10,5 Prozent mehr gegenüber Vorjahr). Insgesamt hat SWISS auf ihrem weltweiten Streckennetz 11,7 Prozent mehr Sitzkilometer angeboten (diese Kennzahl stellt die Leistungseinheit im Luftverkehr dar). Bei der Anzahl der verkauften Sitzkilometer steigerte sich SWISS um 10,9 Prozent gegenüber 2023. Der Sitzladefaktor lag mit 84,5 Prozent rund 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

In den Monaten Juli bis September sind 5,2 Millionen Fluggäste mit SWISS geflogen (2023 Q3: 4,9 Millionen). Die Anzahl Flüge in derselben Periode lag bei 39.000 (2023 Q3: 36.500). Der Sitzladefaktor betrug durchschnittlich 89,1 Prozent (0,9 Prozentpunkte mehr als 2023).

Im dritten Quartal hat SWISS insgesamt 98 Prozent der Kapazität von 2019 angeboten.

Gutes Finanzjahr trotz Preisdruck

Das letzte Quartal des Jahres ist saisonal am herausforderndsten, da insbesondere im November und zu Beginn des Dezembers weniger Ferienreisende unterwegs sind. Das Ergebnis hängt daher stärker von den Entwicklungen im Geschäftsreisesegment ab. Dieses liegt allerdings unverändert auf einem deutlich niedrigeren Niveau als vor der Krise. «Dafür haben wir in den Herbstferien von Ende September bis Mitte Oktober von einer anhaltend hohen Nachfrage nach touristischen Reisen ans Mittelmeer profitiert. Mit Weihnachten wird das Geschäft zudem gegen Ende des Jahres nochmals belebt. Folglich gehen wir von einem guten Finanzjahr aus. Insgesamt bleiben die Preise jedoch vor allem im Langstreckenbereich unter Druck und sind im Durchschnitt tiefer als im Vorjahr, dies bei steigenden Kosten und Gebühren. Unter anderem deshalb werden wir trotz Wachstum das Rekordergebnis von 2023 voraussichtlich nicht erreichen», führt Jens Fehlinger aus.

SWISS