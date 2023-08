SWISS baut Angebot von Zürich nach Berlin aus

Mit Beginn des Winterflugplanes am 25. Oktober 2009 bietet Swiss International Air Lines zwischen Berlin und Zürich eine zusätzliche tägliche Frequenz an. Damit stehen Passagieren dann insgesamt sechs Verbindungen pro Tag zur Verfügung.

„Mehr Flexibilität für unsere Passagiere – das ist das entscheidende Stichwort. Mit dem sechsten täglichen Umlauf von Berlin nach Zürich verbessern wir unseren Service weiter, stärken unsere Marktposition und steigern die Attraktivität unseres internationalen Drehkreuzes in der Limmatstadt, von dem aus wir aktuell 90 Destinationen weltweit bedienen. Ich bin sicher, dass die zusätzliche Verbindung gerade von Geschäftsreisenden sehr gut angenommen wird“, so Jochen Leibfritz, SWISS Country Manager Germany. Dank des zusätzlichen Fluges optimiert die Top-Qualitätsairline die Anschlüsse von Zürich insbesondere zu den sechs internationalen Destinationen New York (JFK), Tokio, Shanghai, Miami, Los Angeles und Lyon. Wer auf dem Rückflug von New York ist, kann nach Landung in Zürich nun unmittelbar und nahtlos die SWISS Maschine nach Berlin besteigen. Seit Januar 2009 fliegt SWISS die Strecke Berlin – Zürich im Codeshare mit Lufthansa fünf Mal täglich. Berlin wird jeweils mit einem Flugzeug der A320-Familie bedient.LX976 ZRH-TXL 08.50 Uhr – 10.15 Uhr LX977 TXL-ZRH 10.45 Uhr – 12.15 Uhr