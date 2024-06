SITA übernimmt ASISTIM

Stromversorgung bei der Flughafeninfrastruktur (Foto: AviaSpott)

SITA demokratisiert den Zugang zu Managed Services für die Betriebsabläufe von Fluggesellschaften durch die Übernahme von ASISTIM.

Dieser Schritt bereitet den Weg für alle Fluggesellschaften beliebiger Größe, einen Teil ihrer Betriebsabläufe auszulagern, was nicht nur die Effizienz und Skalierbarkeit erhöhen kann, sondern auch die Bedingungen in einer schwierigen Branche mit hohem Volumen und starken saisonalen Schwankungen vereinheitlicht.

SITA, der führende Technologieanbieter für die Luftverkehrsbranche, hat gerade mit der Übernahme von ASISTIM, einem renommierten Dienstleistungsanbieter für den Flugbetrieb, den großen Schritt gewagt, in den Operations-as-a-Service Markt vorzustoßen. Diese Neuerung steht sinnbildlich für die fortwährende Forschung bei SITA nach neuen Möglichkeiten zur Unterstützung von Flugunternehmen zur Überwindung von Herausforderungen und Sicherung ihrer Vorreiterrolle, damit Flugreisen für alle Beteiligten noch besser werden.

Dieser Deal untermauert die Rolle von SITA als erstklassiger Partner ambitionierter Flugunternehmen, die ganz unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Passagieraufkommen von wettbewerbsfähigen Lösungen profitieren. Mit der Weiterentwicklung des Luftverkehrs stehen Fluggesellschaften vor Problemen wie Personalmangel, steigenden Kosten und wechselnden Anforderungen. Die Übernahme von ASISTIM durch SITA ist eine direkte Antwort auf diese Probleme mit einem zentralisierten Operations Control Center (OCC) zur Unterstützung mehrerer Kunden zur selben Zeit. Darüber hinaus hat SITA nun Zugang zu einem eigenen OCC, von dem aus eine enge Überwachung der Anwendung eigener Technologie möglich ist, um diese weiter zu optimieren und die innovativen Lösungen des Unternehmens auf eine ganz neue Ebene zu heben.

Durch die Kombination des Know-hows von ASISTIM mit der einzigartigen Luftfahrt-OCC-Software & IT-Lösungen sowie der globalen Kundenreichweite von SITA können mehr Fluggesellschaften dank des umfassenderen Service entscheidende Betriebsabläufe auslagern. So können diese Flugunternehmen die Herausforderungen bei der Rekrutierung, Schulung und Bindung eigener OCC-Mitarbeiter hinter sich lassen. Dadurch können sie nach den höchsten Standards arbeiten, da SITA den Zugang zu hochmoderner Technologie, robusten Verfahren und erfahrenen Mitarbeitern demokratisiert, der normalerweise nur den größeren Playern vorbehalten war. Das bedeutet, dass Fluggesellschaften einen vertrauenswürdigen Partner für Betriebsabläufe an die Hand bekommen, der ihre Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit verbessert, ganz unabhängig von deren Größe oder Passagieraufkommen.

„Die Übernahme von ASISTIM ist ein wichtiger Schritt für das Managed-Service-Portfolio von SITA. Sie bedeutet, dass wir unserem Ziel, alle Luftverkehrsunternehmen zu unterstützen, indem wir ihnen unsere hervorragenden Fähigkeiten und unser Know-how zur Verfügung stellen, einen Schritt näherkommen – egal, ob wir die gesamten OCC-Aktivitäten übernehmen, oder nur einen Teil davon“, so David Lavorel, CEO von SITA. „Durch die Zentralisierung der OCC-Dienstleistungen helfen wir mit einer skalierbaren Lösung für jede Größe den Fluggesellschaften, ihren täglichen Betrieb oder auch nur den Spitzenbetrieb reibungsloser zu managen. Jetzt sind wir bereit, auf den Errungenschaften von ASISTIM rund um exzellenten Service aufzubauen, um unser Angebot zu erweitern, aber auch deren entscheidende Einblicke in Betriebsabläufe wieder in unsere eigenen Pläne zur Entwicklung von Softwareprodukten einfließen zu lassen. Dadurch wird unsere Position als OCC-Anbieter erster Wahl gefestigt. Es ist ein weiterer großer Schritt in der Vision von SITA, ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot für die Luftverkehrsbranche anzubieten.“

ASISTIM wurde vor 15 Jahren gegründet und hat sich inzwischen mit dem innovativen und einzigartigen Dreiklang aus OCC, IT und Schulungsakademie einen Namen gemacht. Fluggesellschaften finden hier umfassenden Service aus einer Hand, einschließlich Managed-OCC-Services, OCC-Softwareintegration und Automatisierung sowie erstklassige Disponentenschulung, jetzt unterstützt durch einen etablierten Branchenführer wie SITA.

Svensen Patrick Rossmann, Gründer und Managing Director von ASISTIM fügt noch hinzu: „Die Fusion mit SITA ist ein wichtiger Meilenstein. Unser gemeinsames Know-how wird uns dabei helfen, unsere Branche zu revolutionieren. Die Produkte von SITA, ihre Beziehungen zu Fluggesellschaften und ihre 75-jährige Erfahrung werden uns helfen, neue Standards zu setzen und einen Mehrwert für die Betriebsabläufe von Fluglinien zu schaffen.“

SITA