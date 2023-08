Ryanair mit neuer Basis in Maastricht

Ryanair hat am 3. Juli 2012 im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben, im Dezember 2012 ihre 51. Basis in Maastricht (in der Nähe von Aachen) zu eröffnen.

4. Dublin 6. London Stansted 14. Venedig Treviso

Ab Dezember wird der Low Cost Carrier aus Irland auf dem Flugplatz Maastrich ein Flugzeug stationieren und drei zusätzliche Strecken bedienen, die dem privat geführten Flughafen Maastricht-Aachen insgesamt 450.000 Passagiere pro Jahr bescheren werden. Ryanair Passagiere können ab Dezember ab Maastricht (In der Nähe von Aachen) zusätzlich nach London Stansted, Dublin und Venedig-Treviso fliegen. Insgesamt werden im Winter 2012/2013 acht Strecken ab Maastricht angeboten. Ryanair investiert am Standort über 70 Millionen US Dollar und wird über 450 Jobs in der Region schaffen.