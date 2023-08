Ryanair O Leary sieht schwarz für Europas Fluggesellschaften

Michael O Leary ist ein Top Marketing Mann, momentan provoziert er und sagt das Ende vieler europäischer Fluggesellschaften voraus.

So düster wird sich der Luftfahrthimmel über Deutschland nicht verfinstern, wie es der Ryanair Chef gerne hätte. Als einzige Fluggesellschaften in Deutschland sieht er in den nächsten paar Jahren Ryanair und Lufthansa. Für den Kunden ein beängstigendes Szenario. Bevor Ryanair in dem vorgesehenen Tempo weiter wachsen will, sind noch einige interne Probleme zu lösen, eventuell Provoziert Marketing Mann und CEO Michael O Leary absichtlich, um von den eigenen Problemen abzulenken.