Rekord bei Boeing 737 Auslieferungen

Der US amerikanische Flugzeugbauer Boeing verzeichnet bei den Neubestellungen und Auslieferungen seines Bestsellers Boeing 737 einen neuen Jahresrekord.

Mit der Übergabe der 377sten Next Generation Boeing 737, einer Boeing 737-900ER an United Airlines, wurde der Rekord aus dem Jahre 2010 mit 376 Auslieferungen bereits gebrochen. Im Oktober konnte ein weiterer Rekord getoppt werden, zuletzt hatte es 2007 mit 846 Maschinen einen Rekord bei den Neubestellungen gegeben, jetzt stehen für dieses Jahr bereits 1.031 Jets aus der Boeing 737 und Boeing 737 MAX Familie in den Auftragsbüchern.