Icelandair meldet Novemberzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2023 insgesamt 282.497 Passagiere, das waren dreizehn Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Verkehrsleistung wurde bei Icelandair im November 2023 verglichen mit dem Vorjahresnovember um zwölf Prozent auf 1,113 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um fünfzehn Prozent auf 830 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 75,4 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,9 Prozentpunkte.

In den ersten 11 Monaten des laufenden Jahres konnte Icelandair 4,022 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von siebzehn Prozent.