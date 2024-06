RECARO Sitze für airBaltic Airbus A220

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: airBaltic)

RECARO Aircraft Seating wurde von airBaltic für die Lieferung des innovativen Sitzes R2 für die Airbus A220-300-Flugzeuge der Fluggesellschaft ausgewählt.

Als der weltweit größte A220-300 Betreiber unterstreicht airBaltic mit der Wahl der RECARO Sitze ihr Engagement für Komfort der Passagiere und ein aufgewertetes Reiseerlebnis. Die Lieferung wird im ersten Quartal 2026 starten.

Die airBaltic Flotte wird mit einem Kabinenlayout von 148 RECARO Sitzen ausgestattet. Das Design wird ein zeitgemäßes hellgrau-weißes Muster aufweisen, um die klare und anspruchsvolle Kabinenphilosophie von airBaltic widerzuspiegeln. Die Sitze sind so gestaltet, dass sie den „living space“ maximieren und den Komfort für die Passagiere erhöhen.

Der R2 Sitz verspricht nicht nur ein verbessertes Reiseerlebnis für die Passagiere, sondern bietet auch ökologische und wirtschaftliche Vorteile für die Fluggesellschaft. Die innovative Leichtbaustruktur des Sitzes ist ein Beleg für das Nachhaltigkeits-Engagement bei RECARO. Die Zuverlässigkeit des R2 entspricht auch den Kosteneffizienzzielen von airBaltic, da das Gesamtgewicht des Flugzeugs reduziert wird, was zu einem geringeren Treibstoffverbrauch führt und die Wartungskosten über die Lebensdauer des Sitzes minimiert.

Zu den Komfortmerkmalen des ausgewählten Sitzes gehören eine verbesserte Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne, eine integrierte Kopfstütze und der moderne Komfort einer USB-C-Stromversorgung an jedem Sitz. Diese Elemente wurden entwickelt, um das Wohlbefinden und die Vernetzung der Passagiere während des Fluges verbessern.

„Die Zusammenarbeit mit airBaltic ist eine aufregende Gelegenheit für uns bei RECARO,“ sagte Mark Hiller, CEO von RECARO Aircraft Seating und RECARO Holding. „Unser R2 wird den Komfort der Passagiere in der airBaltic-Kabine auf ein neues Niveau heben und ich bin überzeugt, dass diese Zusammenarbeit der Beginn einer langfristigen Partnerschaft ist.”

Martin Gauss, Präsident und CEO von airBaltic: „In diesem Jahr feiern wir bereits acht Jahre, seit airBaltic der weltweite Betreiber des Airbus A220-300 Flugzeugs wurde. Um den Komfort und das Reiseerlebnis für unsere Passagiere weiter zu verbessern, freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit RECARO Aircraft Seating bei unserem neuen Sitzangebot bekannt zu geben. Die airBaltic Passagiere werden davon auf unserem breiten Streckennetz in Europa und darüber hinaus profitieren.“

airBaltic wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riga, Lettland. Heute bedient airBaltic ein Netzwerk von über 70 Destinationen in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Mit einem Team von mehr als 2.500 Mitarbeitern ist die Fluggesellschaft bestrebt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Im Jahr 2023 wurde airBaltic mit dem APEX Passenger Choice Award für den besten Kabinenservice in Europa ausgezeichnet.

RECARO Aircraft Seating