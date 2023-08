Neuer Verkaufsdirektor bei Air Berlin

Detlef Altmann (53) wird am 19. August Verkaufsdirektor bei Air Berlin.

„Mit der Berufung dieses erfahrenen und in der Branche anerkannten Touristikers unterstreichen wir nicht zuletzt die Bedeutung, die nach wie vor das Geschäft mit den Reiseveranstaltern für uns hat“, erklärte am Montag Air Berlin-CEO Joachim Hunold. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann Altmann war 23 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Neckermann Reisen (bzw. C+N und Thomas Cook) tätig und zeichnete dort zuletzt für zwei Milliarden Euro Jahresumsatz verantwortlich. Er hatte wesentlichen Anteil an der Sanierung von Neckermann Flugreisen, dem Relaunch der Tochtergesellschaft Bucher-Reisen und der Einführung der Frühbucherrabatt-Strategie. Seit 2007 arbeitete Altmann von Nidderau (Hessen) aus als selbstständiger Touristic Consultant. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.