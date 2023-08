Neuer CEO kauft Anteile an Iberia

Antonio Vasquez, der neu ernannte CEO und Vorsitzender bei Iberia, hat 500.000 Aktien erstanden.

Der Kauf soll in den letzten Tagen zu einem Preis von 1.55 pro Aktie getätigt worden sein. Auch Iberias neuer COO Rafael Sanchez-Lozano soll 100.000 Anteile gekauft haben. Der Anteil von Vazquez entspricht nun rund 0,05 Prozent und wiederspiegle sein Vertrauen in Iberia, so eine Sprecherin der spanischen Fluggesellschaft.