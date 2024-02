Neue Winglets für Qantas Boeing 737

Qantas installiert Split Scimitar Winglets an Boeing 737-800 (Foto: Qantas)

Die australische Fluggesellschaft Qantas wird an dreiundzwanzig ihrer Boeing 737-800 Split Scimitar Winglets nachrüsten.

Qantas unterstützt mit der Nachrüstung der neuen Winglets ihr Bestreben nachhaltiger zu werden. Die neu angebauten Split Scimitar Winglets reduzieren bei den nachgerüsteten Boeing 737-800 den Treibstoffverbrauch und damit auch den CO2 Ausstoss. Die Umbauarbeiten an den Flügelrandbögen werden in einem Qantas Wartungsbetrieb in Brisbane ausgeführt. Qantas strebt bei den nachgerüsteten Boeing 737-800 eine Reduktion beim Treibstoffverbrauch von zwei Prozent an. Qantas betreibt momentan rund 70 Boeing 737-800 und wird nur die neusten dieser Maschinen mit Split Scimitar Winglets nachrüsten, da die älteren Flugzeuge über die nächsten Jahre durch neue Muster ersetzt werden.