Nürnberg rechnet mit Passagierwachstum

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg konnte im Geschäftsjahr 2024 wieder über 4 Millionen Passagiere abfertigen, in diesem Jahr rechnet Nürnberg mit 4,3 Millionen Passagieren.

Im Jahr 2024 überschritt der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erstmals seit 2019 wieder die 4-Millionen-Marke bei den Passagierzahlen: Rund 4,028 Millionen Fluggäste nutzten den Flughafen für ihre Geschäfts- oder Urlaubsreisen oder um Freunde und Verwandte zu besuchen. Damit wuchs die Passagiermenge im Vergleich zu 2023 um 2,5 Prozent. „Dieser Erfolg geht auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Flugreisen aus der Metropolregion Nürnberg zurück, ebenso auf das hohe Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ungebrochene Beliebtheit des Albrecht Dürer Airport Nürnberg“, so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Dr. Hupe: „Dank des kontinuierlichen Ausbaus unseres Streckennetzes und der Vielfalt unterschiedlichster Airlines ist es gelungen, die Bedeutung des Flughafens für die Menschen und die Wirtschaft der Region weiter zu festigen. Für Reisende ist der Flughafen auch dank guter Anbindung, kurzer Wege und des guten Services eine unverzichtbare Verkehrsinfrastruktur geworden, ein echter Glücksfall.“

Wachsender Touristikverkehr

Touristische Fluggäste stellen inzwischen über ein Drittel der Passagiermenge in Nürnberg dar. Hier zeigte sich ein bemerkenswertes Wachstum von 25,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerung wurde insbesondere durch die Airlines Condor/Marabu und Eurowings getrieben. Eurowings hatte seit Winter 2023/2024 ein Flugzeug am Flughafen Nürnberg stationiert, wodurch das touristische Flugangebot signifikant erweitert wurde. Seit Winter 2024/2025 stationiert die Marabu, eine Schwestergesellschaft der Condor – wie auch im Jahr zuvor – ein Flugzeug in Nürnberg. Die Anzahl der Flugzeuge wird seitens Marabu zum kommenden Sommer sogar erhöht. Auch Corendon Airlines setzt weiterhin auf den Standort Nürnberg und betreibt ganzjährig ein stationiertes Flugzeug, wodurch das Angebot in beliebten Urlaubsregionen weiter gestärkt wird. Verschiedene andere touristische Airlines erweiterten das Angebot im Sommer 2024 ebenfalls u.a. in die Zielländer Türkei, Spanien, Ägypten und Tunesien.

Im Linienverkehr verzeichnete der Airport 2024 einen Rückgang, der sich vor allem bei den Netzwerk-Airlines bemerkbar machte. Hier sank das Verkehrsaufkommen um 10,9 Prozent. Maßgeblicher Grund: der Wegfall drei wichtiger Hub-Verbindungen nach Zürich (SWISS), Wien (Austrian Airlines) und London-Heathrow (British Airways). Auch im Low-Cost-Segment gab es ein Minus von 4,4 Prozent, ausgelöst vor allem durch einen Rückgang des Verkehrsaufkommens bei Ryanair – Teil eines deutschlandweiten Trends, da sich aufgrund hoher Standortkosten an deutschen Flughäfen Low-Cost-Airlines schwierigen Rahmenbedingungen gegenübersehen.

Im Jahr 2024 starteten und landeten am Albrecht Dürer Airport rund 48.600 Flugzeuge. Dies waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gegenüber 2023 ebbte der Linienverkehr um 9,2 Prozent ab, die Flugbewegungen im Touristikverkehr nahmen hingegen mit 23 Prozent deutlich zu. Der Grund liegt hier in der Stationierung von Flugzeugen touristischer Airlines und der anhaltenden starken Nachfrage nach Urlaubsreisen.

Gut diversifizierte Marktanteile

Betrachtet man alle Fluggesellschaften, die regelmäßig im Linien- und touristischen Verkehr nach Nürnberg fliegen, ergeben sich für das Jahr 2024 gut diversifizierte Marktanteile. Die Entwicklung geht zudem in Richtung größerer Flugzeugmuster bei einer gleichzeitig höheren Auslastung der Flüge von rund 60 Prozent Ende der 1990er Jahre auf heute mehr als 83 Prozent.

Bei der Luftfracht gibt es erstmalig wieder einen positiven Trend gegenüber den beiden Vorjahren: Sowohl die geflogene Luftfracht als auch die in Nürnberg abgefertigte, jedoch von einem anderen Flughafen geflogene Luftfracht (=Trucking) stieg um 5,7 Prozent auf rund 4.720 Tonnen bzw. 3,5 Prozent auf rund 84.380 Tonnen an.

Ideenreicher Vertrieb

Das Jahr 2024 stand im Zeichen vielfältiger Aktivitäten im Aviation-Vertrieb. Dabei war der Airport bei den relevanten, internationalen Streckenentwicklungskonferenzen vertreten. Neben der Teilnahme an diesen Konferenzen wurde eine Vielzahl individueller Kundenbesuche durchgeführt. Auch regelmäßige, digitale Termine zur aktuellen Verkehrsentwicklung sowie den Planungen der Airlines für die kommenden Flugplanperioden waren fester Bestandteil im Vertrieb. „Primäres Ziel ist es, die Fluggesellschaften auf bestehende und künftige Marktopportunitäten hinzuweisen und das Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln“, so Dr. Hupe.

Im laufenden Jahr 2025 werden rund 4,3 Millionen Fluggäste erwartet. Der aktuelle Sommerflugplan 2025 bietet rund 60 Nonstop-Ziele.

Wirtschaftliche Entwicklung

Im Berichtsjahr konnten auf Konzernebene Umsatzerlöse in Höhe von 99,5 Millionen Euro (Vorjahr 100 Millionen Euro) erzielt werden. Der Rückgang ist konsolidierungsbedingt, da betriebliche Aktivitäten in nichtkonsolidierte Joint Venture ausgelagert wurden. Das Jahresergebnis 2024 lag bei rund -5,6 Millionen Euro.

Der Cashflow lag bei rund 7, 7 Millionen Euro (Vorjahr 10,4 Millionen), die Investitionen bei rund 16 Millionen Euro (Vorjahr 9 Millionen). Darunter fielen die Erneuerung von Flugzeugabstellpositionen sowie die Erschließung der Freiflächen für eine neue große PV-Anlage.

Verbundenheit zum Unternehmen

Zum 31. Dezember 2023 waren im FNG-Konzern insgesamt 1.084 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 1.079). Dr. Hupe: „Unser Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Verbundenheit zum Unternehmen und ihr großartiger Einsatz haben es ermöglicht, den Flugbetrieb auch in den besonders herausfordernden Sommermonaten reibungslos abzuwickeln.“