Mitsubishi beginnt mit MRJ Fertigung

Mitsubishi Aircraft hat bei Mitsubishi Heavy Industries (MHI) mit der Fertigung ihres ersten MRJ Regional Jets begonnen.

Der Flugzeugproduzent aus Japan hat mit dem Aufbau der Rumpfsektion beim Pilotennotausstieg über dem Cockpit begonnen. Der Baubeginn markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein zum ersten Verkehrsflugzeug aus Japan. Mitsubishi will mit seinem MRJ90 in das lukrative Segment der Kurzstreckenflugzeuge mit 100 Sitzplätzen einsteigen. Der Erstflug war ursprünglich für dieses Jahr geplant, wurde jedoch bereits ins zweite Quartal 2012 verschoben, die erste Maschine soll im ersten Quartal 2014 an All Nippon Airways ausgeliefert werden.