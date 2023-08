Mit dem Airbus A380 nach München

Emirates Airlines wird bereits ab November 2011 mit dem Airbus A380 täglich nach München verkehren.

Ursprünglich war die A380 Verbindung zwischen Dubai und München ab dem 1. Januar 2012 geplant, jetzt wird Emirates die Linie bereits am dem 25. November 2011 mit dem A380 bedienen. Flug EK49 wird jeweils um 09:10 Dubai in Richtung München verlassen und dort um 12:45 ankommen. Der Rückflug EK48 wird in München um 14:25 starten und um 23:15 in Dubai landen. Die Strecke wird täglich mit dem Superjumbo beflogen. Emirates hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben.