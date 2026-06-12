Mit SkyAlps von Hamburg nach Klagenfurt

Q400 SkyAlps (Foto: SkyAlps)

SkyAlps wird ab dem 17. Dezember 2026 von Hamburg nach Klagenfurt fliegen. In diesem Sommer werden zudem die Flüge nach Bozen aufgestockt.

Die italienische Airline SkyAlps erweitert ihr Streckennetz ab Hamburg Airport deutlich. Ab dem 17. Dezember 2026 nimmt die Airline eine neue Direktverbindung nach Klagenfurt auf und verbindet die Hansestadt künftig zweimal pro Woche mit Kärnten – der beliebten Urlaubsregion im Süden Österreichs. Gleichzeitig erhöht SkyAlps bereits im Sommer die Frequenz auf der bestehenden Strecke nach Bozen in Südtirol. Tickets für beide Verbindungen sind auf der Website von SkyAlps oder in den Reisebüros buchbar.

Mit Klagenfurt ergänzt SkyAlps ihr Angebot ab Hamburg um ein weiteres attraktives Ziel im Alpenraum. Die neue Verbindung wird im Winterflugplan ab dem 17. Dezember 2026 zweimal wöchentlich – jeweils donnerstags und sonntags – bedient und richtet sich sowohl an Wintersportbegeisterte als auch an Reisende, die die Natur Kärntens genießen möchten. Die Flugdauer beträgt rund zwei Stunden und ermöglicht eine komfortable und schnelle Anreise in die Region.

Mehr Flüge nach Bozen ab Juli

Bereits im Sommer profitieren Reisende von einem weiteren Ausbau: Ab dem 3. Juli erhöht SkyAlps die Frequenz zwischen Hamburg und Bozen von vier auf fünf wöchentliche Verbindungen. Neu im Flugplan ist damit der Freitag als zusätzlicher Abflugtag – ideal für ein verlängertes Wochenende in Südtirol.

Mit dem Ausbau des Angebots stärkt SkyAlps die Verbindung zwischen Norddeutschland und den Alpen und bietet Passagieren ab Hamburg ganzjährig attraktive Reisemöglichkeiten.

Flughafen Hamburg