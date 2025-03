Mit China Southern Airlines komfortabel nach Asien

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Ab Frankfurt und acht weiteren europäischen Flughäfen viele Direktflüge mit China Southern Airlines in Metropolen wie Guangzhou, Peking oder Shenyang.

China Southern Airlines bietet ihren Passagieren tägliche Direktflüge aus Europa nach China sowie weiterführende Verbindungen nach Südostasien, Australien oder Neuseeland. Dabei profitieren Reisende nicht nur von einer komfortablen Weiterreise, sondern können auch die chinesische Kultur im Rahmen eines Stopovers erleben.

Ab Frankfurt fliegt China Southern Airlines zweimal pro Woche (zwischen dem 20. Mai und 10. Juni 2025 lediglich einmal pro Woche) in die Millionenstadt Guangzhou mit mehr als 16 Millionen Einwohnern die viertgrößte Metropole des Landes. Bekannt für den imposanten 600 Meter hohen Canton Tower, die kunstvoll verzierte Chen Clan Tempelakademie sowie den weitläufigen Yuexiu Stadtpark, ist Guangzhou ein idealer Ort für eine kulturelle Entdeckungsreise. Ergänzt wird das Angebot ab Frankfurt mit dem wöchentlichen Flug nach Shenyang im Nordosten des Landes.

Darüber hinaus bietet China Southern Airlines ab acht weiteren großen europäischen Flughäfen wie Amsterdam, London, Luxemburg, Paris oder Rom direkte Verbindungen in die chinesischen Metropolen Guangzhou, Peking, Shenyang, Wuhan und Zhengzhou an. Bei längeren Umsteigezeiten haben Passagiere die Gelegenheit, den Tag in einer diesen pulsierenden Städten zu verbringen. So können sie die regionale Kultur entdecken, lokale Sehenswürdigkeiten erkunden und die Vielfalt der chinesischen Küche genießen. Am Abend geht es dann zurück zum Flughafen und weiter in das jeweilige Urlaubsziel.

Meilen sammeln mit dem Sky Pearl Club

Der Sky Pearl Club, das Vielfliegerprogramm von China Southern Airlines, ist besonders attraktiv für Passagiere, die regelmäßig unterwegs sind. Nach einmaliger Registrierung können Reisende auf den weltweiten Flügen bequem Meilen sammeln und diese anschließend für Upgrades, Flüge oder bei Partnern wie Hotels und Mietwagenanbietern einlösen.

Insgesamt bedient China Southern Airlines täglich mehr als 3.000 Flüge zu 245 Zielen in 40 Ländern. Weitere Informationen zu China Southern Airlines gibt es unter http://global.csair.com.

China Southern Airlines, Flughafen Frankfurt, Cargo City Süd, Geb. 533, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, Tel. +49 (0)69 6959 703 40, [email protected], http://global.csair.com