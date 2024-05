Mit Air India von Zürich nach Neu-Delhi

Air India Boeing 787 Dreamliner (Foto: Air India)

Ab dem 16. Juni 2024 verbindet neu Air India die Schweiz mit Indien. Die indische Airline wird viermal pro Woche zwischen Zürich und Neu-Delhi fliegen.

Air India wird die Hauptstadt Indiens, Neu-Delhi, als wichtige Metropolregion im Norden des Landes neu mit Zürich verbinden. Air India plant, die Strecke viermal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) anzubieten. Auf der Strecke wird die moderne Boeing 787-8 mit 256 Plätzen eingesetzt.

Die Airline wird in Zürich jeweils um 20:50 Uhr abfliegen, die Ankunft in Neu-Delhi ist am Folgetag um 08:05 Uhr. In Neu-Delhi startet der Flug um 14:05 Uhr, die Landung in Zürich erfolgt um 19:15 Uhr. Air India war im regelmässigen Linienverkehr zum letzten Mal im Jahr 1997 in Zürich.

Stefan Tschudin, Chief Operation Officer, Flughafen Zürich AG sagt:

Dass wir mit Air India wieder eine Fluggesellschaft aus Indien und ein weiteres Mitglied der Star Alliance begrüssen dürfen, freut uns sehr.

Nebst Air India verbindet bereits der Home Carrier und Star Alliance Partner SWISS die indische Hauptstadt Neu-Delhi mit Zürich. Swiss bedient die Strecke täglich.

Delhi als wichtige Wirtschaftsmetropole in Asien, Indien ein globaler Wachstumsmarkt

Mit über 1.4 Milliarden Einwohnenden ist Indien mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die demographische und wirtschaftliche Entwicklung macht Indien zu einem der grössten Wachstumsmärkte der Luftfahrt. Auch im Bereich Infrastruktur und Spitzentechnologie bietet Indien ein grosses Potenzial. Das Land zählt zu den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz in Asien. Für den Schweizer Tourismus gehört Indien zu den bedeutendsten Fernmärkten. Die neue Verbindung zwischen Zürich und Neu-Delhi verbessert die Erreichbarkeit zwischen den beiden Ländern signifikant.