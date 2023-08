Lufthansa erwartet höheren Gewinn

Lufthansa findet nach den Turbulenzen der letzten Jahre wieder zu alter Stärke und schraubt die Gewinnprognose nach oben.

Im laufenden Geschäftsjahr will der Lufthansa Konzern wieder einen operativen Gewinn von 800 Millionen Euro einfliegen, dies gab der Vorstand gestern bekannt. Mit diesem Resultat könnte die Fluggesellschaft wieder an die guten Zeiten Mitte des Jahrzehnts anknüpfen. Die Ausfälle wegen der Aschewolke konnten dank einer guten Nachfrage während den verkehrsstarken Sommermonaten ausgeglichen werden. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat der Konzern bereits gut drei Viertel der angepeilten 800 Millionen Euro erreicht und jetzt kommen die Umsatzstarken Monate November und Dezember, die im Airline Geschäft entscheiden sein können.