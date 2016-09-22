Weniger Passagiere flogen mit Silkair

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Die Singapore Airlines Tochter Silkair konnte im August 2016 insgesamt 325 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 1,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,3 Prozent auf 804,7 Millionen Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 16,7 Prozent auf 582,8 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 4,7 Prozentpunkte auf durchschnittlich 76,2 Prozent gesteigert werden.