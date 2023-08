Lufthansa Trainingsflüge für A380-Piloten

Bevor die erste A380 am Sonntag, 6. Juni 2010 die deutsche Fußballnationalmannschaft nach Johannesburg fliegt, absolvieren Lufthansa-Piloten mit dem neuen Flaggschiff zahlreiche Trainingseinheiten.

Nach der etwa einmonatigen Schulung im A380-Simulator dienen diese Flüge – ohne Fluggäste an Bord – dem Erwerb der Lizenz für diesen Flugzeugtyp. Es besteht aus Flugtraining, bei dem es um Starts und Landungen geht, und Linientraining, das der Erfahrung auf der Flugstrecke dient. Vorausgesetzt, es herrschen die für die Trainingsflüge notwendigen guten Wetterbedingungen, wird die A380 mit dem Taufnahmen „Frankfurt am Main“ an folgenden Flughäfen zu sehen sein:ganztägiges Flugtraining am Flughafen Karlsruhe.ganztägiges Flugtraining am Flughafen Leipzig.Linientraining auf den Strecken Frankfurt – Stuttgart – Zürich – Wien – Dresden – Linz – München – Frankfurt.Linientraining auf den Strecken Frankfurt – Berlin-Tegel – Hannover – Hamburg – Bremen – Düsseldorf – Köln Bonn – Frankfurt. Am 19. Mai wird die erste A380 von Airbus an Lufthansa ausgeliefert und auf den Namen „Frankfurt am Main“ getauft. Quelle: Lufthansa