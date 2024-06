Lufthansa Highlights ab München

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Das Wichtigste zuerst: Lufthansa Passagiere können wieder nonstop von München nach Südamerika reisen.

Ab dem 9. Dezember fliegt ein Airbus A350 montags, mittwochs und freitags nach Sao Paulo. LH504 startet in München um 11:45 Uhr und erreicht die brasilianische Metropole um 20:15 Uhr Ortszeit.

Über ein weiteres Highlight werden sich vor allem Kanadafans freuen:Vancouver steht jetzt das gesamte Jahr auf dem Münchner Flugplan. Damit wird die kanadische Westküste ganzjährig aus München erreichbar. Ein Airbus A350 fliegt im Winter dienstags, freitags und sonntags in die kanadische Metropole am Pazifik. LH476 startet um 12:20 Uhr nach Vancouver, wo er um 13:50 Uhr Ortszeit landet.

Ziele mit neuer Kabinenausstattung Allegris

Im Winterflugplan fliegt Lufthansa zudem weitere Ziele mit ihrer neuen Kabinenausstattung Allegris an. Neben Shanghai und San Francisco, die bereits ab Sommer bedient werden, wird Allegris auch auf Flügen von und nach Bangalore in Indien und Kapstadt in Südafrika erlebbar sein.

Nach wie vor begeistert das größte Passagierflugzeug, der Airbus A380, die Fans auf der ganzen Welt. Lufthansa Gäste erleben das doppelstöckige Flugzeug im kommenden Winter gleich auf drei Destinationen: Ab München geht es nach Bangkok, Delhi und Los Angeles.

Die Langstreckenziele Johannesburg und Seattle, allesamt Neuanflüge des Sommers, können auch im Winter mit einem Airbus A350 entdeckt werden.

Über ein weiteres Highlight werden sich vor allem Kanadafans freuen:Vancouver steht jetzt das gesamte Jahr auf dem Münchner Flugplan. Damit wird die kanadische Westküste ganzjährig aus München erreichbar. Ein Airbus A350 fliegt im Winter dienstags, freitags und sonntags in die kanadische Metropole am Pazifik. LH476 startet um 12:20 Uhr nach Vancouver, wo er um 13:50 Uhr Ortszeit landet.