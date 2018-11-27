Australien kauft MQ-9 Drohnen

MQ-9B Guardian (Foto: General Atomics Aeronautical Systems)

Australien hat sich zum Kauf einer Flotte unbemannter Aufklärungsflugzeuge der Kategorie MALE UAS von General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) entschlossen.

Insgesamt sollen zwischen 12 und 16 ferngesteuerte Flugzeuge der MQ-9 Serie beschafft werden, so der Australische Verteidigungsminister Christopher Pyne. Die Inbetriebnahme der Systeme durch die Royal Australian Air Force ist für 2022/2023 geplant. Im nächsten Schritt werden Preise und Verfügbarkeit der in Frage kommenden MQ-9 Varianten angefragt.

In Frage kommt der MQ-9A Predator B „Block 5“, der in großer Stückzahl gefertigt und von der Australien entscheidet sich für MALE UAS der MQ-9 Produktfamilie von GA-ASI U.S. Air Force bereits genutzt wird. Die europäischen NATO-Partner Frankreich, Spanien und die Niederlande hatten sich ebenfalls für die Beschaffung dieser MQ-9 Version entschieden.

Als weitere Option kommt der MQ-9B SkyGuardian in Betracht. Das weltweit erste nach dem NATO Standard STANAG 4671 zertifizierbare MALE UAS wird auch von Großbritannien und Belgien beschafft. Dank eines bahnbrechenden, von GA-ASI mit Partnern entwickelten Kollisionsvermeidungssystems (Detect and Avoid) ist der MQ-9B SkyGuardian das erste MALE UAS, das im zivilen, nicht-segregierten Luftraum eingesetzt werden kann.

Anfang 2017 gründete GA-ASI mit führenden australischen Unternehmen der Verteidigungswirtschaft ein breit aufgestelltes Industrieteam, um gemeinsam lokale Wertschöpfungspotenziale bei Herstellung und Unterstützung der Systeme zu realisieren. Das im australischen Weißbuch 2016 vorgesehene Budget für den Kauf von 12 bis 16 MALE UAS beträgt zwischen ein und zwei Milliarden AUD, derzeit 640 Mio. bis 1,28 Mrd. Euro.