Lufthansa Group Hangar One öffnet ab 1. August

Lufthansa Group Hangar One am Flughafen Frankfurt (Foto: Lufthansa)

Ein Ort, der informiert und begeistert: Das neue Besucher- und Konferenzzentrum Lufthansa Group Hangar One am Frankfurter Flughafen öffnet zum 1. August 2026 seine Türen für die Öffentlichkeit.

Nachdem der Hangar One in den vergangenen Wochen mit ersten Events bereits inoffiziell Premiere gefeiert hat, startet er nun in den Regelbetrieb.

Der Lufthansa Group Hangar One ist zentral am Flughafen Frankfurt und direkt an der A3 gelegen (Airportring Gebäude 367). Die Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr, vorbehaltlich exklusiver Veranstaltungstermine. Tickets sind über den Online-Ticketshop auf der Website lufthansagrouphangar-one.com erhältlich. Der reguläre Eintrittspreis liegt für Erwachsene bei acht Euro. Alle Informationen zu Preisen und Ermäßigungen für verschiedene Personengruppen sind auf der Website des Hangar One aufgeführt.

Lufthansa Group Hangar One Lockheed Superstar (Foto: Lufthansa)

Zur Eröffnung des Hangar One am 1. August gibt es vor Ort zahlreiche Aktionen vom Glücks-Rabatt im Worldshop über Lufthansa Maskottchen Lu zum Anfassen bis hin zur Chance, im Simulator zu fliegen (begrenztes Kontingent). Zudem wird exklusiv die Lufthansa Jubiläums-Dokumentation „We are the Journey“ zu sehen sein. Ab 1. September ist diese auch im Inflight Entertainment an Bord der Lufthansa Langstreckenflugzeuge abrufbar.

Der Eintritt zum Hangar One ist am Eröffnungstag für Besucherinnen und Besucher mit einem vorab erworbenen gültigen Ticket möglich.

100 Jahre Luftfahrt und Lufthansa Geschichte

Im Hangar One treffen auf mehr als 6.000 Quadratmetern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinander. In einzigartiger Atmosphäre ist der Reiz der Luftfahrt erlebbar. Mit einer interaktiven Ausstellung reisen Besucherinnen und Besucher durch 100 Jahre Luftfahrt und Lufthansa Geschichte. Sie erleben die heutige Lufthansa Group in all ihren Facetten – von den Airline-Marken über die Technik bis zur Logistik – und erhalten nicht zuletzt faszinierende Einblicke in die Zukunftsideen der Branche. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Atelier Brückner konzipiert. Einige Exponate der Lufthansa Unternehmensgeschichte werden dabei zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch das dunkelste Kapitel in der Geschichte von Lufthansa, ihre aktive Rolle und Verantwortung im Nationalsozialismus, thematisiert die Ausstellung.

Lufthansa Group Hangar One LH Lounge (Foto: Lufthansa)

Audio-Informationen, die per QR-Code mit dem eigenen Handy und Kopfhörern abrufbar sind, ergänzen und vertiefen die Informationen auf den Schautafeln. Ein eigens für Kinder gestalteter Audio-Guide in leicht verständlicher Sprache nimmt kleine Entdeckerinnen und Entdecker spielerisch mit auf eine spannende Reise durch die Lufthansa Welt.

Herzstück der Ausstellung sind zwei historische Flugzeuge: die Junkers Ju 52 D-AQUI aus den Pionierjahren der ersten Lufthansa und die Lockheed Super Star D-ALAN als Symbol für den Neubeginn von Lufthansa in den 1950er-Jahren. Die beiden Ikonen der Lüfte verleihen dem Hangar One seinen unverwechselbaren Charakter. Die Super Star auch von Innen zu erleben, wird für Besucherinnen und Besucher der Ausstellung voraussichtlich ab Ende des Jahres möglich sein. Die Ju 52 öffnet ihre Kabinen-Tür bei ausgewählten Events.

Sieben exklusive Meeting-Räume und verschiedene Event-Flächen

Rund um einen Besuch der Ausstellung lädt die Follow-me Bar zu einer kulinarischen Auszeit im luftfahrthistorischen Ambiente ein. Im Shop können Aviation Fans exklusive Artikel erwerben – vom limitierten Sammlerstück bis hin zum besonderen Design Objekt rund um Ju 52 und Super Star. Café und Shop sind während der Besuchszeiten durchgehend geöffnet.

Lufthansa Group Hangar One Shop (Foto: Lufthansa)

Auch für geschäftliche oder private Veranstaltungen bietet der Hangar One eine erstklassige Infrastruktur. Sieben Meeting-Räume und verschiedene Event-Flächen stehen zur Verfügung, sogar die Bar an Bord der Super Star kann – vorrausichtlich ab 2027 – für ein exklusives Event gemietet werden. Ein besonderes Highlight ist darüber hinaus ein Flugsimulator mit dem Original Cockpit eines Diamond DA42 Schulungsflugzeugs, der ein authentisches Flugerlebnis ermöglicht.

Lufthansa Group Hangar One Junkers Ju 52 (Foto: Lufthansa)

Für Veranstaltungsanfragen ist das Team unter [email protected] erreichbar.

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