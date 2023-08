Lufthansa Cargo mit neuen Strecken

Lufthansa Cargo wird in Zukunft mit ihren MD-11 Frachtern auch Seattle und Athen anfliegen.

Lufthansa Cargo bietet ihren Kunden neue attraktive Zielorte in den USA und in Südeuropa an. Ab sofort steht die griechische Hauptstadt Athen auf dem Flugplan der Frachterflotte. So fliegt jeden Donnerstag eine MD-11 von Frankfurt nach Athen und von dort weiter über das indische Wirtschafts- und Handelszentrum Mumbai nach Hongkong. Außerdem wird die Strecke Frankfurt - Istanbul - Frankfurt nach kurzer Unterbrechung wieder fünfmal wöchentlich bedient und zudem samstags ein Zwischenstopp in Athen eingerichtet. Das Frachtflugzeug vom Typ A300F verfügt über ein Kapazitätsangebot von 40 Tonnen. Lufthansa Cargo trägt mit diesem Angebot der wachsenden Bedeutung des griechischen Luftfrachtmarktes Rechnung. Wie bisher bleibt Athen aber auch über die Frachtkapazitäten der Lufthansa Passagiermaschinen sowie durch die Möglichkeit von ad hoc LKW Verkehren an die Flughäfen Frankfurt und München angebunden. Ab 20. August wird Seattle an der Westküste der USA zweimal pro Woche mit einer MD-11 von Frankfurt aus angeflogen. Die amerikanische Metropole gilt als Zentrum der Flugzeugindustrie und der Informationstechnologie. Die Streckenführung erfolgt von Frankfurt als Stopp in Seattle auf dem Flug nach Los Angeles. Die Flüge starten jeweils donnerstags und samstags. Lufthansa Cargo erweitert zudem ihr Angebot nach Südamerika. Neuerdings wird täglich eine Verbindung nach Viracopos/Brasilien angeboten. Weiterhin wird immer montags zusätzlich Bogota/Kolumbien angeflogen und so die Frequenzen an die südamerikanische Westküste auf drei Anflüge pro Woche erhöht. Außerdem wird ab dem 5. August mittwochs ein zusätzlicher zweiter Stopp pro Woche in Curitiba/Brasilien angeboten.