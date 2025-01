LOT eröffnet erste Lounge im Ausland

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

LOT Polish Airlines eröffnet erste eigene Business Lounge ausserhalb von Polens, die polnische Gastfreundschaft kann neu am Flughafen Chicago O’Hare genossen werden.

Am internationalen Flughafen Chicago O’Hare (ORD) hat LOT Polish Airlines, langjähriges Mitglied der Star Alliance, die erste Business Lounge außerhalb des Heimatmarktes Polen eröffnet. Die neue, 617 Quadratmeter große Business Lounge ist täglich von 7 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet. Sie befindet sich in Terminal 5 direkt nach den Sicherheitskontrollen und in der Nähe der Flugsteige.

Die neue Lounge in Chicago steht für eine Mischung aus Komfort und moderner Eleganz. Das minimalistische Design greift dabei typisch polnische Elemente auf und verwendet beispielsweise bernsteinfarbene Materialien. Ihre drei Bereiche laden die bis zu 167 Gäste zum Entspannen, ungestörten Arbeiten und Speisen ein. Schnelles WLAN zum Streamen oder für Videokonferenzen, großzügig ausgestattete Duschen, automatisch verdunkelnde Fenster, ein breites kulinarisches Angebot, das auch besondere Ernährungsweisen wie vegan oder halal berücksichtigt, zahlreiche Ladestationen und ein fantastischer Blick auf das Vorfeld des Flughafens gehören zu den vielen Annehmlichkeiten.

„Chicago ist seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil unseres Flugangebotes. Allein 2023 haben wir zwischen Polen und der drittgrößten US-Metropole mehr als 250.000 Passagiere befördert“, betont Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta + India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Wir freuen uns daher sehr, an diesem für LOT Polish Airlines so wichtigen Standort unsere erste Business Lounge außerhalb von Polen eröffnet zu haben.“

Der Besuch der LOT Business Lounge in Chicago ist für alle Business-Class-Passagiere der polnischen Fluglinie sowie für Gäste mit Star Alliance Gold-Status (und internationalem Flug) möglich. Passagiere mit Miles & More FTL-Status und Abflug von Chicago nach Warschau können die Lounge, unabhängig von der Buchungsklasse, ebenfalls besuchen.

Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.