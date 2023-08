Kurze Turnaround Zeiten für Airbus A350

Airbus hat im Charakteristik Manual für den Airbus A350 XWB relativ kurze Turnaround Zeiten für ihr neustes Muster errechnet.

Ein mit 315 Passagieren besetzter Airbus A350-900 soll in nur 62 Minuten wieder abflugbereit gemacht werden können. Als Anhaltspunkt für die berechnete Zeit gilt ein Kabinenlayout mit 267 Economy Passagieren und 48 Passagieren in der Business Klasse. Eingestiegen wird über zwei Einstiegsbrücken. Mit weniger Passagieren beladen kann der A350-900 theoretisch sogar in nur 34 Minuten wieder startbereit gemacht werden, in dieser Konfiguration wurde mit 157 Passagieren gerechnet, die über eine Passagierbrücke in die Maschine gelangen. Neben den Passagieren rechnete Airbus in dem Dokument auch das Be- und Entladen von Gepäck und Fracht mit ein. Dem Charakteristik Manual für den A350-900 ist ein maximales Startgewicht von 268 Tonnen und ein geplantes maximales Landegewicht von zu 205 Tonnen zu entnehmen.