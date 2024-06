Kompetenzzentrum für die Airbus A350 Schulung

Emirates Airbus A350 (Foto: Emirates Render)

Emirates, die IATA und Airbus haben sich zusammengeschlossen, um ein erweitertes kompetenzbasiertes Schulungs- und Beurteilungsprogramm für das A350 Type Rating anzubieten.

Mit diesem kompetenzbasiertem Schulungs- und Beurteilungsprogramm (CBTA) bereitet sich die Fluggesellschaft auf die Auslieferung seiner 65 A350 ab Mitte 2024 vor. Eine erste Kohorte von 256 Piloten wird im Rahmen des neuen Kurses ab Juli 2024 am Emirates Training College in Dubai ausgebildet.

Das fortgeschrittene Pilotenschulungsprogramm basiert auf der CBTA-Schulungsmethodik, die die Grundsätze und Unterlagen der International Air Transport Association (IATA) mit dem operativen Know-how und den Ressourcen von Emirates sowie der mehr als zehnjährigen CBTA-Schulungserfahrung von Airbus mit der A350 kombiniert.

Das A350-CBTA-Programm orientiert sich an der Kompetenz und dem Verhalten der Piloten und nutzt die bewährte CBTA-Trainingsphilosophie, die es den Ausbildern ermöglicht, die Ausbildung der Piloten zu bewerten und unmittelbare Verbesserungen ihrer Leistung zu erzielen. Das Programm wird in zwei Phasen durchgeführt und umfasst 20 Tage Simulatortraining und eine Bewertung in 15 separaten Sitzungen.

„Mit diesem Programm erhalten die Emirates-Piloten eine interne kompetenzbasierte Ausbildung mit hochqualifizierten Ausbildern, die sie mit erstklassigen Fähigkeiten ausstattet, um den weltweiten Flugbetrieb der Airline zu unterstützen. Das massgeschneiderte CBTA-Programm für die A350 unterstützt die Integration des neuen Flugzeugs in unsere Flotte. 1.000 Piloten werden den A350 Type-Rating-Kurs absolvieren. Diese jüngste Initiative ist Teil des Engagements von Emirates, höchste Service- und Qualitätsstandards zu bieten und gleichzeitig unser operatives Wachstum und unsere Expansion zu unterstützen", erklärt Kapitän Bader Al Marzooqi, Senior Vice President Flight Training bei Emirates.

„Die Kombination des Fachwissens von Emirates, Airbus und IATA bei der Entwicklung und Durchführung des A350 Type Ratings ist eine einzigartige Gelegenheit. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Vorteile des CBTA voll auszuschöpfen, um die Piloten für die A350 so effizient und effektiv wie möglich zu qualifizieren. Indem wir dies gemeinsam tun, können alle drei Organisationen auch wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihre anderen Schulungsaktivitäten stärken können", erklärt Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security bei IATA.

„Die A350 ist ein hochmodernes Flugzeug, das ebenso fortschrittliche Schulungslösungen erfordert. Unsere Partnerschaft mit der IATA und Emirates stellt sicher, dass die Piloten von Emirates die umfassendste und effektivste Schulung erhalten, um die reibungslose Inbetriebnahme der A350 weltweit zu unterstützen", so Kapitän Stéphan Labrucherie, Head of Flight Training Worldwide bei Airbus.

CBTA und IATA

Die Vorteile und Effizienz der CBTA-Schulung zu nutzen, ist ein langjähriges Ziel der Branche. Für die Flugbesatzung unterstützt die IATA dies mit ihrem CBTA-Leitfaden für die Ausbildung von Flugbesatzungen, der vollständig auf die CBTA-Standards der ICAO abgestimmt ist und spezielle Bibliotheken für Fluggesellschaften/Betreiber und Ausbildungsorganisationen enthält.

Die IATA konzentriert sich auch auf CBTA-Schulungen zur Unterstützung der IATA-Gefahrgutvorschriften. Das IATA CBTA Center unterstützt Organisationen aus der gesamten Luftfahrtindustrie, einschliesslich Betreibern, Zivilluftfahrtbehörden und Schulungsorganisationen, bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Ressourcen für Gefahrgutschulungsprogramme. Es bietet auch CBTA-Schulungen an, die auf verschiedene Funktionen von Fluggesellschaften spezialisiert sind, wie z.B. Bodenabfertiger, Passagieragenten, Ladeplanung, Besatzung und andere.