Japan Airlines legt neues Sparprogramm auf

Japan Airlines überlegt sich, weniger gut laufende Teile ihrer Airline auszulagern, um bis zu 1,1 Milliarden US Dollar einzusparen.

Auch in Japan läuft das Fluggeschäft nur noch harzig, am Umsatz gemessen ist Japan Airlines die grösste Fluggesellschaft Asiens und hat dementsprechend auch sehr viele Arbeitnehmer unter Vertrag. Um Kosten zu sparen will sich die Airline von zehn Prozent ihrer 48.000 Mitarbeiter trennen, dies will sie möglichst sozialverträglich über natürliche Abgänge, Anstellungsstopp und Frühpensionierungen erreichen. In der japanischen Presse wird auch davon gesprochen, ohne Quellen anzugeben, dass die verantwortlichen von Japan Airlines unrentable Strecken an billigere Anbieter auslagern könnten oder diese Low Yield Strecken in eine eigene Tochterfluggesellschaft auslagern könnten. Bestätigt wurden diese Spekulationen nicht, es wäre aber verständlich, dass solche Szenarien in den neuen Businessplan, der seit Monaten ausgearbeitet wird, einfliessen könnten. Im September sollen Teile des neuen Geschäftsplanes der Belegschaft und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Japan Airlines erwartet in diesem Geschäftsjahr, das im März 2010 endet, einen Verlust von 668 Millionen US Dollar.