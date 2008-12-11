Cathay meldet weniger Verkehr

Cathay Pacific (Archiv: Robert Kühni)

Cathay Pacific Airways Ltd weist für den Monat November rückläufige Zahlen sowohl im Passagier- als auch im Cargoverkehr aus.

Die Zahl der von Cathay und ihrer Tochtergesellschaft Dragonair transportierten Passagiere sank um 2,2 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres. Auch der Cargosektor beider Airlines erlitt infolge der schwachen Nachfrage einen Einfall von 15,4 Prozent. Traditionellerweise sei der November einer der intensivsten Monate im Luftfracht-Geschäft, dieses Jahr blieb der grosse Peak jedoch aus. Cathay hat im letzten Monat eine Gewinnwarnung publiziert und angekündigt, zwei Frachter zu grounden und die Arbeiten an einem Cargo Terminal möglicherweise zu verschieben. Ihren Angestellten bot sie an, unbezahlten Urlaub zu nehmen, um die Kosten einzudämmen.