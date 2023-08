JAL ernennt neuen Präsidenten

Japan Airlines hat den altgedienten Geschäftsführer Masaru Onishi zu ihrem neuen Präsidenten gewählt.

Onishi war während 30 Jahren bei JAL beschäftigt und verfügt über einen Hintergrund in Instandhaltungsarbeiten. Er wird dem Industrie-Neuling Kazuo Inamori, der bereits zum Vorsitzenden und CEO ernannt wurde, beratend zur Seite stehen. Gleichzeitig übernimmt er das Amt des Chief Operating Officer. Die Airline will mit seiner Ernennung sicherstellen, dass der Flugbetrieb während der Restrukturierungsphase normal weiter laufen kann. Letzte Woche hat JAL Gläubigerschutz beantragt und angekündigt, 30 Prozent ihrer Arbeitskräfte entlassen und unrentable Strecken einstellen zu müssen. Die Airline wird ausserdem darüber entscheiden müssen, von welcher Allianz sie sich finanziell unterstützen lassen will.