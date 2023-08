Ingenieure bei Qantas wollen streiken

Die Ingenieure der australischen Airline Qantas wollen ab nächsten Montag streiken um eine Lohnerhöhung von 5% für 1.500 Arbeiter zu erreichen.

Die Australian Licensed Aircraft Engineers Association (ALAEA) hat ihre Ingenieure dazu aufgerufen, ab nächsten Montag in einigen Fabriken des Landes die Arbeit niederzulegen, um die geforderten 5% Lohnerhöhung zu erzwingen. Qantas will nur 3% genehmigen. Der Zeitpunkt ist schwierig; die Nachfrage sinkt und die Arbeitgeber suchen nach Möglichkeiten, die Kosten zu kürzen, um keine Verluste einzufahren. Qantas hatte kürzlich Gehaltserhöhungsstopps, Stellenkürzungen und Einstellungen einiger Routen nach Japan angekündigt. Die Airline soll Streikbrechern nun US$ 94.000 angeboten haben.