Iljuschin Il-76 in Sibirien abgestürzt

Der Militärtransporter stürzte unmittelbar nach dem Start ab und riss alle elf Insassen in den Tod.

Der vierstrahlige Transporter startete am Sonntag, dem 1. November 2009, in Mirny und wollte nach Irkutsk fliegen. Nach Angaben des Innenministeriums, dem die Maschine gehörte, gewann das Flugzeug nicht an Höhe, streifte ein Hindernis und stürzte ab. Das Flugzeug fing sofort Feuer, deshalb hatte die Besatzung keine Chance diesen Unfall zu überleben. Die zuständigen Behörden Russlands haben eine Untersuchung eingeleitet. Anfangs Oktober verlor eine Maschine des gleichen Typs ein Triebwerk, aufgrund dieses Vorfalles wurde die IL-76 Flotte für eine kurze Zeit gegrounded.