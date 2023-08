Iberia schliesst 2008 mit kleinem Reingewinn ab

Die spanische Fluggesellschaft Iberia konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 einen Reingewinn von 32 Millionen Euro verbuchen.

Auch bei Iberia belasteten die hohen Treibstoffkosten das Resultat, für das Kerosin mussten die Spanier 521 Millionen Euro mehr ausgeben als im Geschäftsjahr 2007. Die übrigen Aufwendungen gingen durch die eingeleiteten Sparmassnahmen um 241 Millionen Euro zurück. In der zweiten Jahreshälfte konnte sich die Ertragssituation wegen den gesunkenen Treibstoffkosten erholen und das Resultat fiel bei einem Umsatz von 5,45 Milliarden Euro doch noch positiv aus. Im Geschäftsjahr 2007 erwirtschaftete Iberia mit einem Reingewinn von 327,6 Millionen Euro ein ausgezeichnetes Resultat, diese Zahlen kann man mit dem Schlussresultat 2008 nicht direkt vergleichen, da im Sommer 2008 die Treibstoffpreise in nie dagewesene Höhen gestiegen sind und im Herbst 2008 die ganze Branche von einem Nachfragerückgang überrascht wurde. Iberia will in den nächsten Jahren wieder zur alten Gewinnstärke zurückfinden und strebt einen jährlichen EBITDAR Gewinnanstieg von 15 Prozent an. Link: Iberia