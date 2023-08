Heathrow mit den meisten Verspätungen

London Heathrow ist der weltweit belebteste Flughafen und führt nun bereits zum zweiten Mal in Folge die Liste der meisten Verspätungen an.

