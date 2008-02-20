Heathrow mit den meisten Verspätungen
20.02.2008 RK
London Heathrow ist der weltweit belebteste Flughafen und führt nun bereits zum zweiten Mal in Folge die Liste der meisten Verspätungen an.
London Heathrow ist der weltweit verkehrsreichste Flughafen und führt nun bereits zum zweiten Mal in Folge die Liste der meisten Verspätungen an.
35% der 480000 Flüge in Heathrow waren im letzten Jahr verspätet. Gemäss den Airlines seien bei 40% der Verspätungen die Flugzeuge nicht bereit zum Start, entweder aufgrund vermisster Passagiere oder Gepäck, oder wegen kleiner Probleme am Flugzeug. Meistens sind jedoch das schlechte Wetter, zu viel Verkehr am Airport oder Verzögerungen beim Erhalt der Starterlaubnis schuld an den Delays. Dank Regulierungen sollen die Flugrouten in Europa nun aber effizienter werden und nicht mehr im Zickzack über den Kontinent führen. Nach Heathrow weisen London Gatwick, Rom, Dublin und Paris Charles de Gaulle die meisten Verspätungen aus. Brüssel wurde dieses Jahr mit nur 17% Delays zum pünktlichsten der 26 Flughäfen gekürt. Auch Düsseldorf, Wien, Oslo und Milan-Linate schnitten gut ab.