Hawaiian Amerikas No 1

In einem jährlichen Airline Quality Rating hat Hawaiian Airlines als beste unter 17 Fluggesellschaften abgeschnitten.

Damit kam die Airline noch vor AirTran und Jet Blue zu stehen. Die Regionale Fluggesellschaft Altantic Southeast schnitt von den fast zwanzig Konkurrentinnen am schlechtesten ab. Die Airlines wurden in vier Kategorien bewertet: Kundenreklamationen, verlorenes Gepäck, Pünktlichkeit und Anzahl Überbuchungen. Die Studie wird seit 1991 jährlich von den Universitäten St. Louis in Missouri und Wichita State in Kansas durchgeführt und basiert auf Statistiken des Verkehrsdepartements.