Germania Flug AG ist IATA-Mitglied

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Germania Flug AG mit Sitz in Glattbrugg ist neu Mitglied der International Air Transport Association (IATA).

Die Fluggesellschaft hat damit den Grundstein für engere und einfachere Kooperationen mit vielen internationalen Airlines gelegt, z.B. im vertrieblichen und operationellen Bereich.

Glattbrugg, 28. September 2018 – Die Germania Flug AG mit Sitz in Glattbrugg ist das 290. und damit das jüngste Mitglied der International Air Transport Association (IATA). Das Zertifikat wurde am Donnerstag, 27. September 2018 von Urs A. Pelizzoni, Verwaltungsrat der Germania Flug AG, am Flughafen in Zürich in Empfang genommen. Dem weltweiten Dachverband der Fluggesellschaften gehören führende Passagier- und Frachtfluggesellschaften aus insgesamt 125 Ländern an, die rund 82 Prozent des weltweiten Luftverkehrs repräsentieren. Neben der Mitgliedschaft vergibt die IATA auch die weltweit anerkannte IOSA-Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards, welche die Germania Flug AG bereits im März 2018 erhalten hat. Die IOSA-Zertifizierung ist für alle IATA-Fluggesellschaften die dauerhafte Grundvoraussetzung der Mitgliedschaft.

Der Anschluss an die IATA ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Germania Flug AG. Unter anderem eröffnet sie die Möglichkeit für Kooperationen mit zahlreichen internationalen Fluggesellschaften. Die Zusammenarbeit umfasst beispielsweise Codeshare-Abkommen oder Interline-Agreements sowie vergünstigen Zugriff auf weitere Services und Produkte der IATA. Ausserdem profitiert die Germania Flug AG von einem vereinfachten Zugang zu Trainingsprogrammen für Fach- und Führungskräfte. Für Urs A. Pelizzoni bedeutet dieser wichtige Schritt eine konsequente Weiterentwicklung der wachsenden Airline: «Durch die IATA-Mitgliedschaft erhöht sich unsere internationale Anerkennung und wir können in Zukunft die gesamte kommerzielle Bandbreite in der Luftfahrt abdecken beziehungsweise anbieten. Sie vereinfacht die engere Zusammenarbeit mit vielen Airlines und eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten bei der weiteren Entwicklung unseres Geschäftsmodells.»

Mathias Jakobi, Leiter Zentraleuropa der International Air Transport Association: «Wir freuen uns sehr, mit Germania Flug unser jüngstes Mitglied in der IATA-Familie begrüssen zu dürfen. Der Beitritt unterstreicht den hohen Anspruch der Airline an Sicherheit und Qualität – ein entscheidender Erfolgsfaktor in einem internationalen Wettbewerbsumfeld und ein klares, positives Signal für Flugreisende.»

Über Germania Flug AG

Die Germania Flug AG wurde im August 2014 als eigenständiges Schweizer Unternehmen in Glattbrugg/Zürich gegründet. In Zusammenarbeit mit der Germania Fluggesellschaft mbH operiert die Schweizer Airline ab Zürich mit drei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 mit je 150 Sitzplätzen sowie einem Airbus A321 mit 215 Sitzen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 120 Mitarbeitende in der Kabine, im Cockpit sowie im administrativen Bereich. Zusammen mit der deutschen Germania Fluggesellschaft und der Bulgarian Eagle betreibt Germania derzeit eine Flotte von 37 Flugzeugen. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com

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