Flugplanwechsel am Dortmund Airport

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit der Flugplanumstellung am 31. März 2024 läutet der Dortmund Airport die Sommersaison ein, dabei stehen den Reisenden 41 Destinationen in mehr als 20 Ländern zur Auswahl.

Passend zur warmen Jahreszeit begrüßt der Flughafen acht sonnige Reiseziele von Eurowings zurück. Soll es nach Spanien gehen, stehen neben dem Ganzjahresreiseziel Palma de Mallorca ab sofort auch Alicante und Málaga auf dem Programm. Neben Thessaloniki, Rhodos und Kavala umfasst das Griechenland-Streckennetz mit Chania auch die beliebte Ferieninsel Kreta. Komplettiert wird der Eurowings-Sommerflugplan mit Zielen am ionischen und adriatischen Meer, wenn Catania in Italien und Split in Kroatien angeflogen werden.

Ryanair schließt sich der Streckenerweiterung an und nimmt die im Winter ausgesetzten Destinationen Málaga und Krakau wieder mit in den Flugplan auf. Pünktlich zum Sommerferienbeginn ergänzt der deutsche Ferienflieger Condor mit drei wöchentlichen Abflügen das bereits umfangreiche Mallorca-Angebot. In der Hochsaison starten vom Airport nun über zwanzig wöchentliche Flüge zur beliebten Baleareninsel.

SunExpress bietet Reisenden in diesem Jahr drei türkische Sonnenziele an. In Richtung Zonguldak geht es ab Dortmund zweimal wöchentlich, während Izmir bis zu dreimal wöchentlich und die beliebte Urlaubsregion Antalya sogar an sechs Tagen in der Woche angeflogen werden. Die erst kürzlich von Pegasus Airlines eingeführte Verbindung nach Istanbul erfreut sich positiver Resonanz und verkehrt von nun an fünfmal die Woche.

Mit der Umstellung auf den Sommerflugplan bietet Eurowings am Dortmund Airport den Komfort des Late Night Check-ins an. Passagiere, die einen Eurowings-Flug antreten, der vor 12:00 Uhr mittags geplant ist, haben die Möglichkeit, ihr Gepäck bereits am Vortag zwischen 18:00 und 20:00 Uhr abzugeben.