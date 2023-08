Flugplan von LOT während Startbahnsanierung

Der Flugplan von LOT Polish Airlines wird während der Startbahnsanierung des Warschauer Flughafens im September Einschränkungen erfahren.

LOT Polish Airlines hat den Flugplan während der Sanierung der Startbahnen auf dem Warschauer Flughafen Frederic Chopin an drei Septemberwochenenden geändert. An den ersten drei Septemberwochenenden – am 04., 05., 11. und 18. September 2010 - wird am Warschauer Flughafen Frederic Chopin die Kreuzung der Start- und Landebahnen saniert. Der Flugbetrieb wird an diesen Tagen erheblich eingeschränkt sein - LOT kann während dieses Zeitraums nur Flüge mit Flugzeugen vom Typ ATR 72 und ATR 42 durchführen, so dass Transatlantikflüge ab Warschau nicht möglich sein werden. Weitere Flugplanänderungen betreffen außerdem die Tage 03., 06., 10., 12., 17. und 19. September. An diesen Tagen werden einige europäische und polnische Inlandsflüge am Abend und am Morgen gestrichen werden. Am 04., 05., 11. und 18. September werden die Flugzeuge vom Typ ATR der Tochtergesellschaft EuroLOT ausschließlich Verbindungen zu europäischen und polnischen Flughäfen durchführen, während einige Flüge mit den Jets Embraer 145, 170 und 175 sowie Boeing 737 zu anderen polnischen Flughäfen umgeleitet werden. Die Zahl der In- und Auslandsflüge werden den technischen und operativen Möglichkeiten angepasst. Die Transatlantikflüge nach New York, Chicago und Toronto werden von den Regionalflughäfen Danzig, Rzeszów und Kattowitz durchgeführt. Eine Änderung der Rotation der Flugzeuge 767 an diesen Tagen erlaubt außerdem die Aufnahme von Flügen zwischen Krakau und New York. Diese Verbindung ist sonst nur im Sommerflugplan bis Ende August vorgesehen.

LOT Polish Airlines hat ihre Reisebüropartner über die Änderungen informiert ebenso wie die Passagiere, die direkt bei LOT gebucht haben. Alle Flugplanänderungen wurden frühzeitig vorgenommen. Bereits im April 2010 wurden die gestrichenen Flüge aus dem Buchungssystem herausgenommen. LOT hat den Flugticketverkauf für Flüge der PLL LOT über die LOT-Webseite vollständig mit den Einschränkungen koordiniert, die während der Renovierungsarbeiten am Flughafen auftreten werden.