Flughafenarbeiter in Norwegen streiken

Durch den Streik der Flughafenangestellten auf wichtigen Flughäfen in Norwegen mussten bereits einige Flüge gestrichen werden.

Die Flughafenangestellten streiten mit dem Arbeitgeber Avinor um höhere Löhne. Avinor ist die staatliche Betreibergesellschaft von 46 Flughäfen in Norwegen. Am Freitag und am Wochenende wurden bereits andere Flughäfen Norwegens bestreikt. Heute mussten ab dem internationalen Flughafen Oslo Gardermoen bereits 50 Flüge gestrichen werde. Falls die Gesellschaft und die Gewerkschaft heute keine Einigung erzielt, werden morgen weiter Plätze von Arbeitsniederlegungen betroffen sein.