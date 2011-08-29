Gulf Air Airbus A320 verunfallt in Indien

Ein Airbus A320 von Gulf Air schlitterte heute Nacht nach der Landung auf dem indischen Flughafen Kochi von der Piste, zum Glück ist dabei nicht viel passiert.

Die Maschine kam neben der Piste im Gras zum Stopp, das Bugrad ist dabei eingeknickt und das Verkehrsflugzeug vom Typ Airbus A320 musste evakuiert werden. Bei dem Landezwischenfall zogen sich sieben Passagiere leichte Verletzungen zu. Während dem Landezeitpunkt herrschte nach indischen Medienberichten über dem Flughafen Kochi ein Platzregen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um A9C-AG, die Maschine war mit 136 Passagieren einem Baby und sechs Besatzungsmitgliedern besetzt. Gulf Air Flug 270 war in Bahrain gestartet.VOCI 290100Z 24004KT 3000 HZ FEW010 SCT015 BKN080 25/24 Q1009 NOSIG VOCI 290000Z 26003KT 4000 HZ FEW008 SCT015 OVC080 26/24 Q1008 TEMPO VIS 2000M RA VOCI 282330Z 28005KT 4000 HZ FEW006 SCT015 OVC080 26/24 Q1008 NOSIG