Flughafen Wien präsentiert Junizahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im Juni 2025 insgesamt 3,009 Millionen Passagiere abfertigen, verglichen mit dem Vorjahresjuni ist dies ein Rückgang von 0,4 Prozent.

Stabile Entwicklung im Juni 2025: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 4.031.270 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice). Am Standort Wien war das Passagieraufkommen aufgrund der Konfliktsituation zwischen dem Iran und Israel mit -0,4% auf 3.008.513 Reisende leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Juni 2024 auf 2.363.752 (+1,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 612.698 (-9,0%) Reisende zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich geringfügig auf 21.969 Starts und Landungen (+0,4%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Juni 2024 um 3,9% auf 25.776 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Juni 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.052.150 Reisende (-0,8% im Vergleich zum Vorjahr) leicht zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 271.063 Passagiere (+2,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 45.225 Reisende (+3,3%) und nach Afrika 26.980 (-2,9%). Aufgrund der Konfliktsituation zwischen dem Iran und Israel fiel das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten auf 55.103 Fluggäste (-24,5%). Weitgehend kompensiert wurde diese Entwicklung jedoch durch den starken Passagierzuwachs von 28,5% in den Fernen Osten auf 54.100 Fluggäste.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin sehr positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im Juni 2025 insgesamt 923.374 Passagiere (+7,5%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 99.383 Reisende (+9,5%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2025: +2,4% in Wien und +4,7% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Juni 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf kumuliert 14.736.470 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 9,1% auf 154.001 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,7% auf 19.598.242 Reisende.

Flughafen Wien