Flughafen Nürnberg mit mehr als 4 Millionen Passagieren

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg kann mit einer Erfolgsmeldung ins neue Jahr starten: 2024 nutzten 4,028 Millionen Passagiere den Flughafen für ihre Urlaubs-, Städte- und Geschäftsreisen oder um Freunde und Verwandte zu besuchen.

Das entspricht einer Steigerung um 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Das letzte Mal wurde die 4 Millionen-Marke 2019 überschritten. Die Erholungsrate in Nürnberg im Vergleich zu 2019 liegt mit rund 96 Prozent deutlich höher als im bundesweiten Durchschnitt (83 Prozent).

„Dieser schöne Erfolg spricht für die starke Mobilitätsnachfrage der Menschen und der Wirtschaft aus der Metropolregion nach einem umfangreichen Flugangebot direkt ab Nürnberg“, so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe, der noch auf eine zweite gute Nachricht hinweist: „Wir haben erneut eine Rekordauslastung der Flugzeuge von durchschnittlich 83 Prozent im regulären Flugverkehr erreicht. Nie zuvor waren die Flüge ab bzw. nach Nürnberg so gut gebucht .“

Beliebteste Reiseländer in 2024 waren die Türkei, gefolgt von Spanien und Griechenland. Zu den Top-Flugzielen gehören Antalya, Mallorca sowie die Drehkreuzflughäfen in Frankfurt, Istanbul und Amsterdam. Die meisten Passagiere flogen an Bord der Flugzeuge von Ryanair, gefolgt von SunExpress, Corendon Airlines, Eurowings und Lufthansa.

Der Trend zum Einsatz moderner, besonders ökologisch effizienter und deutlich leiserer Flugzeuge setzt sich weiter fort: Inzwischen liegt ihr Anteil gemessen an den kommerziellen Flugbewegungen bei 16 Prozent (Vorjahr 14 Prozent) – Tendenz weiter deutlich steigend.

Flughafen Nürnberg