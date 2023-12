Flughafen Köln Bonn mit Weihnachtsreisewelle

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Weihnachten steht vor der Tür – und der Köln Bonn Airport rechnet auch während der besinnlichen Feiertage mit geschäftigem Treiben.

Rund 325.000 Passagiere werden in der schulfreien Zeit bis zum 7. Januar am Flughafen starten und landen. An Heiligabend erwartet der Airport über 14.000 Reisende, am 1. Weihnachtstag 9.000, am 2. Weihnachtstag dann rund 16.500 Flugreisende. Spitzentag ist der Freitag, 22. Dezember, mit 22.500 Passagieren.

Die beliebtesten Sonnendestinationen in den Winterferien sind in diesem Jahr Spanien mit Palma de Mallorca, die Kanaren sowie die Türkei mit Istanbul und Antalya. Bei den Städtezielen hat London die Nase vorn.

Shops an Feiertagen geöffnet

Doch nicht nur an den Gates und auf dem Vorfeld ist in der Weihnachtszeit viel Betrieb: Die Geschäfte in den Terminals sind geöffnet und bieten sich für letzte Weihnachtseinkäufe an. Hier gelten über die Feiertage Sonder-Öffnungszeiten. An Heiligabend haben manche Shops im landseitigen, also öffentlichen Bereich der Terminals von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtstag kann jeweils von 6 bis 20 Uhr eingekauft werden.

Spezielle Öffnungszeiten gelten für Rewe in Terminal 1: Vom 25. Dezember bis 1. Januar hat der Supermarkt täglich von 6 bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend von 6 bis 17 Uhr.

