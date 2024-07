Finnair präsentiert Junizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juni 2024 stiegen bei Finnair 1,091 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Verbesserung von 9,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2024 verglichen mit dem Vorjahresjuni um 9,2 Prozent auf 3,380 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um zwei Prozent auf 2,4 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht verbessert. Die Auslastung erreichte 80,0 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,7 Prozentpunkte. Finnair konnte im Juni 2024 insgesamt 12.896 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair insgesamt 5,523 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entsprich einem Plus von 1,9 Prozent. Die Frachtleistung hat sich im ersten Halbjahr 2024 um 10,7 Prozent auf 71.878 Tonnen verbessert.