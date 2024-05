Eurowings baut am Flughafen Nürnberg aus

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings baut ihre Präsenz am Airport Nürnberg deutlich aus und erweitert das Angebot an Direktzielen.

Insgesamt 10 attraktive Urlaubs- und Citydestinationen in Europa stehen auf dem Sommerflugplan 2024, darunter die erstmals von Eurowings angeflogenen neuen Ziele Rom, Nizza und Bastia. Damit verdoppelt Eurowings die angebotene Kapazität für Reisende ab Nürnberg. Darüber hinaus wird die Airline mit Beginn des Winterflugplans 2024/25 die Frankenmetropole sechsmal wöchentlich mit Hamburg verbinden. Im Zuge dieser Programmausweitung stationiert Eurowings ein Flugzeug des Typs Airbus A320 am Flughafen. Der Airport Nürnberg ist damit die dreizehnte Eurowings Basis in Europa und Teil des Wachstumskurses von Deutschlands größtem Ferienflieger.

Im Rahmen eines Medien-Events gab Eurowings Chief Operating Officer (COO) Edi Wolfensberger gemeinsam mit dem Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe, und Dr. Andrea Heilmaier, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg, den symbolischen Start für die neue Eurowings Basis. Zuvor war bereits ein aus Rhodos kommendes Eurowings Flugzeug nach der Landung von der Flughafenfeuerwehr Nürnberg mit einer Wasserfontäne begrüßt worden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab Nürnberg in diesem Sommer ein breites Programm an attraktiven Zielen anbieten, die auf der Wunschliste vieler Urlauber ganz oben stehen“, erklärt Eurowings COO Edi Wolfensberger. „Damit sorgen wir für eine bessere Anbindung Nordbayerns insbesondere an die beliebtesten Sonnenziele in Südeuropa. Unsere Gäste profitieren dabei von unserem Value-Konzept, das mit Flexibilität, Komfort und Nachhaltigkeit auf die Kernbedürfnisse der Flugreisenden von heute eingeht. Unser verstärktes Engagement ist zugleich ein deutliches Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Nürnberg und der gesamten Region.“

„Der Schritt, eine Basis in Nürnberg zu eröffnen, drückt das große Vertrauen aus, das Eurowings in den Markt und seine Potenziale hat und bestätigt unsere gute Zusammenarbeit“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Auch trägt die Stationierung dazu bei, das touristische Programm zu erweitern, so dass die Auswahl für Passagiere aus der Metropolregion Nürnberg noch größer wird. Einen weiteren Meilenstein sehen wir in der Rückkehr der Verbindung nach Hamburg, einem oft an uns herangetragenen Wunsch von den Unternehmen aus unserem Einzugsgebiet.“

„Die Entscheidung von Eurowings, eine Basis in Nürnberg zu eröffnen und das touristische Flugprogramm deutlich zu erweitern, ist ein weiterer, wichtiger Erfolg für den Albrecht Dürer Airport“, so Dr. Andrea Heilmaier, Berufsmäßige Stadträtin und Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg. „Die feste Stationierung eines Flugzeugs in Nürnberg sichert und schafft Arbeitsplätze. Für Eurowings ergeben sich aufgrund der starken Nachfrage und der hohen Kaufkraft in der Metropolregion Nürnberg auch künftig attraktive Wachstumspotenziale“.

Die Eurowings Ziele ab Nürnberg

NEU:Rom (2 x wöchentlich)

NEU: Nizza (2 x wöchentlich)

NEU: Bastia (1 x wöchentlich)

NEU: Hamburg (6 x wöchentlich)

Heraklion (3 x wöchentlich)

Kos (2 x wöchentlich)

Mallorca (14 x wöchentlich)

Rhodos (2 x wöchentlich)

Hurghada (2 x wöchentlich)

Gran Canaria (2x wöchentlich)

Marsa Alam (2 x wöchentllich)