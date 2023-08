Ethiopian bestellt weitere Boeing 777-200LR

Ethiopian Airlines hat den Kauf einer weiteren Boeing 777-200LR bekanntgegeben, die Flotte wird dadurch auf sechs Maschinen dieses Typs ansteigen.

Boeing beziffert den Auftragswert nach Listenpreisen auf 276 Millionen US Dollar. Ethiopian fliegt mit ihren Boeing 777-200LR von Addis Abeba unter anderem nonstop nach Washington D.C, Toronto und Peking und möchte in Zukunft weitere direkte Langstreckenflüge nach Europa, Asien und in die USA anbieten. Ethiopian Airlines war die erste Fluggesellschaft Afrikas, welch die Boeing 777-200LR einführte, die Airline aus Äthiopien hat bei Boeing auch zehn 787 Dreamliner in Auftrag gegeben.