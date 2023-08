Emirates verzeichnet hohes Verkehrsaufkommen

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates verzeichnet einen der verkehrsreichsten Sommer aller Zeiten. Zwischen Juni und August reisten mehr als 14 Millionen Passagiere mit Emirates.

Mit Blick auf die kommenden Monate zeigen die Buchungstrends von Emirates eine ungebrochene Nachfrage nach internationalen Reisen in ihrem gesamten Streckennetz. Dubai, das Drehkreuz der Fluggesellschaft, war diesen Sommer eine sehr beliebte Feriendestination. Zwei Millionen Passagiere reisten in die Wüstenmetropole, um die zahlreichen Attraktionen zu erleben. Zu den wichtigsten Märkten, aus denen Emirates in diesem Zeitraum nach Dubai flog, gehörten Grossbritannien, Indien, Deutschland, Pakistan, Saudi-Arabien, China, Ägypten und Kuwait. Über 35 Prozent der mit Emirates nach Dubai Reisenden waren Familien. Im Durchschnitt nahmen sich Reisende zwei Wochen Zeit, um die einzigartige Stadt zu erkunden.

Weiterer Aufwärtstrend

Insgesamt konnte Dubai in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bereits mehr als 8,5 Millionen internationale Gäste begrüssen. Damit verzeichnet die Stadt im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als einer Million Besucher für diesen Zeitraum.

Auch in der kommenden Wintersaison rechnet Emirates mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage für Dubai-Reisen. Unter anderem locken globale Konferenzen und Sportereignisse von Weltklasse zahlreiche Gäste in die Wüstenstadt.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates, zeigt sich begeistert:„Die Nachfrage nach Reisen in unserem gesamten Netzwerk ist stark und widerstandsfähig, trotz des steigenden Kostendrucks in vielen Märkten. Das zeigt, welchen Wert die Menschen dem Reisen beimessen und wie wichtig internationale Flugverbindungen für die Gesellschaft sind. Als Vorreiter bei der Wiederherstellung unserer Flugpläne hat Emirates eng mit Partnern aus der Branche zusammengearbeitet. Wir freuen uns über die gute Resonanz aller Kabinenklassen bei unseren Passagieren, insbesondere der Premium-Kabinen, und werden weiterhin in unsere Produkte und Dienstleistungen sowie in den Betrieb eines effizienten globalen Netzwerks investieren, um unseren Passagieren das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können."

So hat Emirates auch beim Angebot in diesem Sommer einiges getan, um die starke Nachfrage zu bedienen. Die Fluggesellschaft nahm Montreal neu in das Streckennetz auf und erweiterte das Flugangebot zu 12 Städten. Nach Birmingham, Nizza, Taipeh und Shanghai gibt es wieder tägliche Verbindungen mit dem Flaggschiff A380. Neu reist man mit dem A380 nun auch nach Bali, während die neusten 4-Klassen-A380 mit der Premium Economy Class auf den Strecken nach Singapur, Los Angeles und Houston eingeführt wurden. Zudem wurden neue Interline- und erweiterte Codeshare-Vereinbarungen mit Kenya Airways, Air Canada und Philippine Airlines angekündigt.

Von Juni bis August führte Emirates fast 50.000 Flüge von und zu 140 Städten durch und beförderte dabei über 14 Millionen Passagiere. Dank der 157 Airline- und Bahnpartner bietet Emirates Reisenden einen bequemen und erweiterten Zugang zu über 800 Städten in 100 Ländern. Mit je zwei täglichen Linienflügen ab Zürich und Genf verbindet Emirates Passagiere über das Drehkreuz Dubai mit dem internationalen Streckennetz der Fluggesellschaft.

Über Emirates

Emirates fliegt derzeit zu 140 Zielen weltweit und bietet Reisenden zwischen den Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik sowie Amerika sichere und bequeme Flüge über sein Drehkreuz Dubai. Aus der Schweiz heraus verbindet Emirates mit je zwei täglichen Linienflügen ab Zürich (seit 1992 im Streckennetz) und Genf (seit 2011 im Streckennetz) Menschen und Orte auf der ganzen Welt. An Bord seiner modernen Airbus A380- und Boeing 777-Flotte bietet Emirates in allen Klassen seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service, die Gastlichkeit seiner internationalen Kabinenbesatzung sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit über 6.500 On-Demand-Kanälen. Emirates-Flüge können online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden. Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates, ist eine der grössten Frachtfluggesellschaften der Welt und transportiert Waren auf Linien-, Ad-hoc- und Charterflügen weltweit. Weitere Informationen unter www.emirates.ch.